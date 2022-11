Covid, in Puglia 1089 casi e quattro decessi: tasso di positività intorno al 14%, scendono i ricoveri

Sono 1.089, su 7.688 test, i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, con un tasso di positività pari al 14,16%. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di venerdì 11 novembre: segnalati oggi anche quattro decessi.

I positivi sono 338 in provincia di Bari, 49 nella Bat, 131 in provincia di Brindisi, 11 nel Foggiano, 316 nel Leccese, in provincia di Taranto 128. I casi riferiti a residenti fuori regione sono otto, altrettanti quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Salgono a 13.047 le persone attualmente positive, mentre i guariti diventano 1.508.917. I ricoveri sono complessivamente 189 (otto in meno rispetto a ieri), di cui 178 nei reparti ordinari e 11 in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link