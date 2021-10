In Puglia 76 nuovi casi Covid: sette nel Barese. Nessun decesso, tasso di positività all'1%

Sono 76, su 7566 test registrati, i nuovi casi Covid in Puglia nelle ultime 24 ore. Sono i dati riportati nel bollettino epidemiologico regionale di lunedì, 11 ottobre. Il tasso di positività è oggi all'1% (una settimana fa, lunedì 4 ottobre, era pari allo 0,80%). Non sono stati registrati decessi.

I nuovi casi sono 7 in provincia di Bari, tre nel Brindisino, 54 in provincia di Foggia, 1 nel Tarantino. Per quattro casi la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono 2402 (venti in più rispetto a ieri), i guariti salgono a 260.629 (56 in più rispetto a ieri). I ricoveri totali sono oggi 155 (uno in più rispetto a ieri): 134 nei reparti di area non critica (-1) e 21 in terapia intensiva (+2).

