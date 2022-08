Covid, in Puglia 1859 casi: tasso di positività sotto il 15%, scendono i ricoveri ordinari

1.859 casi su 12.529 test, per un tasso di positività pari al 14,86%. Sono i dati del bollettino epidemiologico Covid pugliese di venerdì 12 agosto. Il tasso di positività si conferma in discesa rispetto a una settimana fa (quano era del 16,66% con 2.729 casi e 16.382 tamponi). Segnalati oggi anche 4 decessi.

I positivi sono 452 in provincia di Bari, 126 nella Bat, 200 nel Brinisino, 218 in provincia di Foggia, 418 a Lecce, 303 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 68, per 11 la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono 40.089 (-1041), mentre i guariti salgono a 1.378.819. In discesa i ricoveri ordinari, oggi 393 (undici in meno rispetto a ieri), mentre restano stabili a 17 le terapie intensive, per un totale di 410 ricoveri.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link