Covid, in Puglia 7780 positivi e altri 21 decessi. In calo ricoveri e casi attivi

Sono 7.780 i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 41.476 test eseguiti. Nel bollettino epidemiologico regionale di martedì, 12 aprile, il tasso di positività si attesta al 18,75 % (in calo rispetto al 19,60% di una settimana fa, con 8.441 casi e 43.064 tamponi). Segnalati oggi altri 21 decessi.

I nuovi positivi sono 2.817 in provincia di Bari, 521 nella Bat, 783 in provincia di Brindisi, 997 nel Foggiano, e ancora 1459 in provincia di Lecce, 1127 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 51, per 25 la provincia è in corso di definizione.

Il numero degli attualmente positivi cala a 105.260 (-2588 rispetto a ieri), i guariti diventano 870.018 (+10.347). In calo il numero dei ricoveri complessivi, oggi 677 (-11 rispetto a ieri), di cui 640 pazienti in area non critica (-9) e 37 in terapia intensiva (-2).

