Covid, in Puglia un decesso e 436 nuovi casi: 145 nel Barese. Tasso di positività al 2,3%

Sono 436, su 18.879 test, i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia. Il tasso di positività, nel bollettino di domenica 12 dicembre, si attesta al 2,3% (domenica scorsa, 5 dicembre, era pari all'1,28%). Si registra oggi anche un decesso.

In testa per numero di nuovi positivi c'è ancora la provincia di Bari (145). I nuovi casi sono poi 10 nella Bat, 96 nella provincia di Brindisini, 87 nel Foggiano, 86 in provincia di Lecce, 5 nel Tarantino. Cinque sono riferiti a residenti fuori regione, per due la provincia è in corso di definizione.

5.454 sono le persone attualmente positive (+301), 271.128 i guariti (+134). I ricoveri sono complessivamente 146 (uno in più rispetto a ieri) di cui 129 in area non critica e 17 in terapia intensiva.

