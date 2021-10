In Puglia 118 nuovi casi Covid (su circa 12.300 test), registrati sette decessi

Il tasso di positività si attesta allo 0,96%, in linea con il dato di una settimana fa. Più alto, rispetto ai giorni scorsi, il numero delle vittime

Ci sono 118 nuovi casi Covid rilevati oggi in Puglia, a fronte di 12.299 test registrati. Il tasso di positività, nel bollettino di martedì 12 ottobre, si attesta allo 0,96% (sostanzialmente in linea con lo 0,99% di una settimana fa). Più alto, rispetto ai giorni scorsi, il numero dei decessi registrati: oggi sono sette.

I nuovi casi sono 25 in provincia di Bari, dieci nella Bar, 8 nel Brindisino, 24 nel Foggiano e 23 in provincia di Lecce, 28 nel Tarantino, un caso riferito a un residente fuori regione.

Scendono a 2.312 le persone attualmente positive (-90 rispetto a ieri), mentre i guariti sono 260.830 (201 in più rispetto a ieri).

Sul fronte dei ricoveri, il numero resta invariato rispetto a ieri: le persone in ospedale sono 155, di cui 135 nei reparti di area non critica e 20 in terapia intensiva.