Covid, 228 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Registrati altri cinque decessi

Sono 228 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 in Puglia, a fronte di 16476 test giornalieri. Il tasso di posiitività nel bollettino epidemiologico regionale di lunedì 13 dicembre è pari all'1,38% (una settimana fa era pari all'1,09%). Sono stati registrati altri cinque decessi.

I nuovi casi sono oggi 49 in provincia di Bari, 92 nel Foggiano, 48 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, uno nella Bat. Per due casi la provincia è in corso di definizione.

Sono 5.539 le persone attualmente positive, 271.266 le persone guarite. Resta stabile il numero dei ricoveri, anche se con una variazione degli ingressi in terapia intensiva: complessivamente per persone in ospedale sono 146, di cui 127 (-2) nei reparti di area non critica e 19 (+2) in terapia intensiva.

Il bollettino è consultabile a questo link