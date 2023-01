In Puglia 904 casi Covid e quattro decessi: nel Barese 273 positivi

Sono 904, su 8305 test, i casi Covid nelle ultime 24 ore in Puglia. Nel bollettino di oggi, venerdì 13 gennaio, il tasso di positività si attesta al 10,88%. Segnalati anche quattro decessi.

I positivi sono 273 in provincia di Bari, 70 nella Bat, 96 nel Brindisino, 112 in provincia di Foggia, 225 nel Leccese, 112 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 13, per tre la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono nel totale 18.307, mentre i guariti salgono a 1.585.693. I ricoveri sono complessivamente 257, di cui 241 nei reparti ordinari e 13 in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link