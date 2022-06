Covid, in Puglia 719 casi e due decessi: tasso di positività al 13%

Sono 719, a fronte di 5.523 test giornalieri, i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia. Il tasso di positività, nel bollettino di lunedì 13 giugno, si attesta al 13,02% (in risalita rispetto al 9,56% di una settimana fa, con 631 casi e 6.603 tamponi). Registrati oggi anche due decessi.

I positivi 239 in provincia di Bari, 73 nella Bat, 54 nel Brindisino, 132 in provincia di Foggia, 151 nel Leccese, 65 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 4, per uno la provincia è in corso dei definizione.

Sono 19.318 le persone attualmente positive (+ 348), mentre i guariti diventano 1.120.727 (+369). In discesa i ricoveri totali, oggi complessivamente 248 (-4), di cui 237 (-5) in area non critica e 11 (+1) in terapia intensiva.

