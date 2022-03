In Puglia 4422 casi Covid (più di 1200 nel Barese) e due decessi. Attualmente positivi oltre quota 80mila

Sono 4.422 casi i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 24527 test eseguiti. Il tasso di positività, nel bollettino di domenica 13 marzo, si attesta al 18,02% (in risalita rispetto a una settimana fa, quando era del 15,41% con 2.929 casi e 19.003 test).

I nuovi positivi sono 1.265 in provincia di Bari, più colpita insieme al Leccese, con 1496 casi. Ancora, si registrano 278 positivi, nella Bat, 381 in provincia di Brindisi, 488 nel Foggiano, 470 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 33, per undici la provincia è in corso di definizione.

Si conferma in risalita il numero degli attualmente positivi: oggi sono 80.152 (+ 1397 rispetto a ieri). Sale a 699.360 il numero dei guariti (+3023). Sostanzialmente stabile il numero dei ricoveri, oggi complessivamente 571 (+1 rispetto a ieri) di cui 543 (+1) in area non critica e 28 in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è disponibile a questo link

(foto di repertorio)