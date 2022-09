In Puglia 1.173 casi Covid, attualmente positivi sotto quota 11mila. Scendono i ricoveri, 12 i decessi

Sono 1.173, su 10.209 test, i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, per un tasso di positività pari all'11,49%. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di oggi, martedì 13 settembre. Il rapporto positivi/tamponi risulta in lieve discesa rispetto a una settimana fa (quando era dell'11,82%, con 1.303 casi e 11.022 tamponi). Nel report odierno, vengono riportati anche dodici decessi.

I positivi sono 399 in provincia di Bari, 57 nella Bat, 111 nel Brindisino, 126 in provincia di Foggia, 302 nel Leccese, 146 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 23, otto quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono 10.767 (-438), mentre i guariti sono complessivamente 1.444.146 (+ 1599). Scendono i ricoveri, oggi complessivamente 158, di cui 149 (-23) nei reparti ordinari e nove (invariati rispetto a ieri), in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link