In Puglia tre decessi e altri 334 casi Covid. Attualmente positivi oltre quota 4mila, salgono i ricoveri nei reparti di area medica

Sono 334 i nuovi casi Covid rilevati in Puglia nelle ultime 24 ore. Con un totale di 16.867 test registrati, il tasso di positività - questi i dati del bollettino di sabato 14 agosto - si attesta intorno al 2% (1,98, per la precisione) percentuale non distante da quella di una settimana fa (sabato 7 agosto il tasso era del 2,06%, con 360 casi e 17440 test).

Si registrano oggi anche tre decessi. I nuovi casi rilevati sono così distribuiti: provincia di Bari 64, provincia di Bat 85, provincia di Brindisi 46, provincia di Foggia 27, provincia di Lecce 86, provincia di Taranto 26.

Sale di qualche unità il numero delle persone ricoverate nei reparti di area non critica: sono 128, tre in più rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 21.

Il numero degli attualmente positivi sale a 4.107 (210 in più rispetto a ieri), i guariti diventano 248.710 (184 in più rispetto a ieri).

Il bollettino Covid della Regione Puglia aggiornato al 14 agosto è disponibile al seguente link: https://regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/-/bollettino-epidemiologico-del-14-agosto-2021