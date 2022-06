In Puglia 3mila casi Covid nelle ultime 24 ore, tasso di positività risale al 20,5%. Registrati otto decessi

Sono 3004 i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 14678 test giornalieri. Nel bollettino epidemiologico regionale di oggi, 14 giugno, il tasso di positività si attesta al 20,4% (in salita rispetto al 14,82% di una settimana fa, con 1.738 casi e 11.729 tamponi). Segnalati nel bollettino odierno anche otto decessi.

I positivi sono 985 in provincia di Bari, 307 nella Bat, 195 nel Brindisino, 589 in provincia di Foggia, 571 nel Leccese, 314 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 32, per 11 la provincia è in corso di definizione.

Risale il numero di attualmente positivi, oggi complessivamente 20.548 (+1230), mentre i guariti diventano 1.122.493 (+ 1766).

In ulteriore discesa i ricoveri oggi in tutto 216 (-32), di cui 206 in area non critica (-31) e 10 (-1) in terapia intensiva.

Il bollettino è consultabile a questo link