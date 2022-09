In Puglia 709 casi Covid: scende il tasso di positività. In ulteriore calo i ricoveri, 10 decessi

Sono 709 i casi Covid in Puglia riportati nel bollettino epidemiologico regionale di mercoledì 14 settembre. A fronte di un totale di 12.164 test, il tasso di positività si attesta oggi al 5,83% (in discesa rispetto al 6,48% di una settimana fa con 867 casi e 13.386 tamponi). Riportati oggi anche altri dieci decessi.

I positivi sono 243 in provincia di Bari, 50 nella Bat, 64 in provincia di Brindisi, 73 nel Foggiano, 180 in provincia di Lecce, 80 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 17, due quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Prosegue la discesa degli attualmente positivi, oggi complessivamente 10.526 (ieri erano 10.767), i guariti diventano 1.445.086 (ieri erano 1.444.146). Scendono ancora i ricoveri, oggi complessivamente 136 (-22 rispetto a ieri), di cui 128 in area non critica (-21) e otto in terapia intensiva (-1).

Il bollettino odierno è consultabile a questo link