In Puglia 4.434 casi Covid, registrati altri quindici decessi. In ulteriore calo i positivi attuali, in risalita i ricoveri

Sono 4.434 i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 22.336 test giornalieri. Nel bollettino di oggi, venerdì 15 aprile, il tasso di positività si attesta al 19,85% (una settimana fa era del 16,57%, con 5.352 casi e 32.299 tamponi). Segnalati oggi altri 15 decessi.

I positivi sono 1.584, 334 nella Bat, 441 in provincia di Brindisi, 584 nel Foggiano, 808 in provincia di Lecce, 634 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 41, per otto la provincia è in corso di definizione.

Sono 102.567 le persone attualmente positive (699 in meno rispetto a ieri), mentre i guariti diventano 886.207 (+5118).

Sul fronte dei ricoveri, si registra oggi un rialzo di qualche unità: le persone complessivamente in ospedale sono 660 (+10) di cui 630 (+16) in area non critica e 30 (-6) in terapia intensiva.

