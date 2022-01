Covid, Puglia ancora vicina ai diecimila casi nelle ultime 24 ore. Registrati altri dodici decessi

Sono stati 9.718 i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia*, a fronte di 76.689 test effettuati. E' il dato del bollettino epidemiologico regionale di sabato, 15 gennaio. Il tasso di positività si attesta oggi al 12,67% (una settimana fa, sabato 8 gennaio, era del 10,35%).

Nel bollettino odierno sono segnalati anche dodici decessi.

Per quanto riguarda l'attribuzione dei casi per provincia, i nuovi positivi sono 3.161 nel Barese, 1.123 nella Bat, 917 nel Brindisino, 1.396 in provincia di Foggia, 1.701 nel Leccese, 1.292 in provincia di Taranto. 64 casi sono riferiti a residenti fuori regione, e altrettanti sono quelli la cui provincia è in corso di definizione.

I ricoveri totali salgono oggi a 614 (+28) rispetto a ieri: ad aumentare sono i pazienti nei reparti ordinari (malattie infettive, medicina generale e pneumologia), 29 in più rispetto a ieri, mentre sono 55 i pazienti in terapia intensiva (-1).

I dati del bollettino odierno a questo link



* Come noto, da ieri, con l'adeguamento della Regione alle nuove norme nazionali sulla gestione dei casi Covid, il conteggio dei casi positivi giornalieri riportato nel bollettino include anche i test antigenici rapidi effettuati nelle farmacie p nei laboratori privati della rete regionale SARS-CoV-2 e registrati sul sistema informativo regionale, in quanto resi equivalenti ai tamponi molecolari, senza necessità di conferma ai fini della sorveglianza e della gestione dei casi e quindi anche ai fini del monitoraggio epidemiologico.

(foto di repertorio)