In Puglia 132 nuovi casi Covid e un decesso. Tasso di positività allo 0,82%, lieve risalita nei ricoveri

Sono 132, a fronte di 16160 test registrati, i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore in Puglia. Nel bollettino epidemiologico regionale di lunedì 15 novembre il tasso di positività si attesta allo 0,82% (in discesa rispetto allo 0,98% di una settimana fa). Viene segnalato oggi un nuovo decesso.

La maggior parte dei nuovi positivi si registra oggi nel Barese (53 casi), 39 quelli in provincia di Foggia, 23 nel Leccese, 2 nella Bat, uno nel Brindisino, 6 in provincia di Taranto. Per otto casi la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono oggi 3821 (+1), i guariti salgono a 265.265 (+ 130 rispetto a ieri).

Si registra una lieve risalita nel numero dei ricoveri: oggi sono 183 (+5 rispetto a ieri), di cui 162 in area non critica (+4) e 21 in terapia intensiva (+1).

