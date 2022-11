In Puglia 2051 casi Covid e cinque decessi: nel Barese 630 positivi

Sono 2.051, su 12.059 test, i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Nel bollettino di oggi, martedì 15 novembre, il tasso di positività si attesta al 17%, mentre i decessi segnalati sono cinque.

I positivi sono 630 in provincia di Bari, 104 nella Bat, 215 nel Brindisino, 254 in provincia di Foggia, 597 nel Leccese, 233 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 10, per otto la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive salgono a 13.163, i guariti diventano 1.513.172. I ricoveri sono complessivamente 197, di cui 184 nei reparti ordinari e 3 in terapia intensiva.

