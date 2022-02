In Puglia 4498 casi Covid e dieci decessi. Prosegue la discesa di attualmente positivi e ricoveri

Sono 4.498 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 34.814 test registrati, con un tasso di positività pari al 12,92%: questi i dati del bollettino epidemiologico regionale di mercoledì 16 febbraio 2022. Riportati anche dieci decessi.

I positivi sono 1.264 in provincia di Bari, 331 nella Bat, 405 in provincia di Brindisi, 726 nel Foggiano, 1155 in provincia di Lecce, 566 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 31, per altri venti la provincia è in corso di definizione.

Si conferma in discesa il numero delle persone attualmente positive, oggi 92.071 (2523 in meno rispetto a ieri), parallelamente crescono i guariti: oggi 592.584 (+7.011 rispetto a ieri).

Scendono ancora anche i ricoveri: oggi sono complessivamente 791, tredici in meno rispetto a ieri, di cui 727 in area non critica (-10) e 64 in terapia intensiva (-3).

Il bollettino è consultabile a questo link