In Puglia 1932 casi Covid e cinque decessi: attualmente positivi a quota 21mila, scendono i ricoveri

Sono 1.932 i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 10.139 test effettuati. Nel bollettino epidemiologico regionale di oggi, giovedì 16 giugno, il tasso di positività si attesta al 19,05% (in risalita rispetto al 14,03% di una settimana fa, con 1.547 casi e 11.026 test). Registrati oggi anche cinque decessi.

I positivi sono 629 in provincia di Bari, 192 nella Bat, 142 in provincia di Brindisi, 343 nel Foggiano, 392 in provincia di Lecce, nel Tarantino 204. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 18, per altri dodici la provincia è in corso di definizione.

Sale il numero delle persone attualmente positive, oggi 21.023 (+962), mentre i guariti diventano 1.125.956 (+965). I ricoveri scendono a 216, dieci in meno rispetto a ieri, di cui 207 (-9) in area non critica e nove (-1) in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile al seguente link