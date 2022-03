Covid, in Puglia quasi settemila casi. Registrati altri 17 decessi

Sono 6.999 i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 39.253 test. Nel bollettino di oggi, mercoledì 16 marzo, il tasso di positività si attesta al 17,83% (una settimana, mercoledì 9 marzo, era pari al 14,24%, con 4.155 casi e 29.169 test). Segnalati oggi anche altri 17 decessi.

Per quanto riguarda la suddivisione per province, a far registrare il maggior numero di casi sono anche oggi Bari (2.043) e Lecce (2.111). Sono 540 i casi nella Bat, 657 nel Brindisino, 800 in provincia di Foggia, 766 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 62, 20 quelli per cui la provincia è in corso definizione.

Continua la risalita degli attualmente positivi (oggi 87.416, +2879 rispetto a ieri), mentre i guariti diventano 710.615 (+4103 rispetto a ieri). Scende il numero dei ricoveri complessivi, oggi 564 (dodici in meno rispetto a ieri), di cui 542 (-7) in area non critica + 22 (-5) in terapia intensiva.

