In Puglia 2456 casi Covid e 8 decessi. Scendono ancora gli attuali positivi, in calo anche i ricoveri

Sono 2456 i casi Covid nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 14.565 test effettuati. Nel bollettino di oggi, mercoledì 17 agosto, il tasso di positività si attesta al 16,86% (in lieve rialzo rispetto al 16,26% di una settimana fa). Segnalati oggi anche 8 decessi.

I positivi sono 577 in provincia di Bari, 127 nella Bat, 228 nel Brindisino, 264 in provincia di Foggia, 769 nel Leccese, 385 a Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 90, 16 quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Si confermano in disce gli attuali positivi, oggi 35.601 (-1617 rispetto a ieri). I guariti salgono a 1.390.105 (+4065).

I ricoveri totali scendono a 383 (-21) di cui 365 (-23) in area non critica e 18 (+2) in terapia intensiva.

