Covid, in Puglia undici decessi nelle ultime 24 ore e 4366 casi: nel Barese 1.173 positivi

Sono 4.366 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 27.871 test giornalieri. Il tasso di positività, nel bollettino di oggi 17 febbraio, si attesta al 15,66% (una settimana fa era del 14,15%, con 5.778 casi e 40.824 tamponi).

Nel bollettino odierno sono riportati anche, complessivamente, trenta decessi: undici - è spiegato - sono relativi alle ultime 24 ore, mentre i restanti 19 riguardano i giorni precedenti.

Per quanto riguarda la suddivisione per province, i nuovi casi 1.173 in provincia di Bari, 322 nella Bat, 367 nel Brindisino, 804 in provincia di Foggia, 1.112 nel Leccese, 538 in provincia di Taranto. Altri 26 sono riferiti a residenti fuori regione, per 24 la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive scendono a 91.232 (839 in meno rispetto a ieri), le persone guarite diventano 597.759 (+5175). In ulteriore lieve discesa i ricoveri (oggi 789, due in meno rispetto a ieri), di cui 723 (-4) in area non critica e 66 in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri).

Il bollettino è consultabile a questo link