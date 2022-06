In Puglia 2320 casi Covid e un decesso nelle ultime 24 ore, tasso di positività al 18,4%

2320 casi Covid su 12.599 test e un decesso: sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di venerdì 17 giugno. Il tasso di positività si attesta oggi al 18,41%, confermandosi in risalita rispetto a una settimana (lo scorso 10 giugno era del 14,3%, con 1.360 contagi e 9.520 tamponi). Registrato oggi un decesso.

I positivi sono 699 in provincia di Bari, 236 nella Bat, 180 in provincia di Brindisi, 499 nel Foggiano, 449 nel Leccese e 208 in provincia di Foggia. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 36, per 13 la provincia è in corso di definizione.

Sale ulteriormente il numero degli attualmente positivi, oggi 22.199 (+1176), mentre i guariti diventano 1.127.099 (+1143). Registrano oggi una risalita anche i ricoveri, complessivamente 226, di cui 216 (+9) in area non critica e 10 (+1) in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link