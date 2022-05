In Puglia 3355 casi Covid e 14 decessi. Attualmente positivi sotto quota 88mila, scendono i ricoveri ordinari

Sono 3.355, a fronte di 21.229 test, i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Il tasso di positività, nel bollettino di oggi 17 maggio, si attesta al 15,80% (in discesa rispetto al 18,91% di una settimana fa, con 4.114 contagi e 21.754 tamponi). Segnalati anche 14 decessi.

I positivi sono 1.176 in provincia di Bari, 205 nella Bat, 304 nel Brindisino, 438 in provincia di Foggia, 685 nel Leccese, 501 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 30, per 16 invece la provincia è in corso di definizione.

Prosegue la discesa del numero degli attualmente positivi, oggi 87.807 (-1247 rispetto a ieri). Il numero delle persone guarite sale a 1.016.853 (+4588).

In calo i ricoveri, oggi 461 (quindici in meno rispetto a ieri) di cui 433 (-18) in area non critica e 28 (+3) in terapia intensiva.

