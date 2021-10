Covid, in Puglia 66 nuovi casi e un decesso. Tasso di positività allo 0,41%

66 nuovi casi Covid su 16.031 tamponi registrati, per un tasso di positività che si attesta allo 0,41% (in lieve discesa se si confronta con lo 0,51% di una settimana fa). Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale della Puglia di domenica, 17 ottobre.

Si registra oggi un decesso. I nuovi positivi sono 18 in provincia di Bari, 5 nella Bat, uno nel Brindisino, 13 nel Foggiano, 20 in provincia di Lecce, sei nel Tarantino. Due casi riguardano residenti fuori regione, per uno la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono oggi 2.159 (undici in meno rispettoa ieri), mentre i guariti salgono a 261.458 (+ 76). Resta invariata, rispetto a ieri, la situazione dei ricoveri: sono complessivamente 152, di cui 134 in area non critica e 18 in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link