In Puglia 1.368 casi Covid (su meno di ottomila test). Registrati altri quattro decessi

Sono 1.368 i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 7.703 test eseguiti. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di oggi, lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta. Cala, per effetto della giornata festiva, il numero dei test eseguiti, mentre il tasso di positività si attesta al 17,76% (una settimana fa, lunedì 11 aprile, era del 10,82%, con 1.859 casi e 17.171 tamponi). Segnalati oggi altri quattro decessi.

I positivi sono 485 in provincia di Bari, 118 nella Bat, 162 in provincia di Brindisi, 138 nel Foggiano, 298 in provincia di Lecce, 148 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regionale sono 14, per 5 la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono complessivamente 101.281 (+539 rispetto a ieri), mentre i guariti diventano 897.901 (+825).

I ricoveri sono complessivamente 638 (+3 rispetto a ieri) di cui 601 (-2) pazienti in area non critica e 37 (+4) persone in terapia intensiva.

