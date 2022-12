Covid in Puglia: nelle ultime 24 ore, 968 nuovi casi e un decesso

Sono 968 i nuovi casi Covid registrati in Puglia nelle ultime 24 ore, a fronte di 7.309 test effettuati. Il tasso di positività si attesta al 13,24%, in calo rispetto al 15,1% di una settimana fa. Nel bollettino regionale odierno si registra un decesso.

I nuovi positivi sono 277 in provincia di Lecce, 265 nel Barese, 125 nel Foggiano, 121 in provincia di Taranto, 106 nel Brindisino e 63 nella Bat. I casi riferiti ai residenti fuori regione sono 9, per 2 la provincia è ancora in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono 17.218(-550 rispetto a ieri), i ricoverati in area non critica 270 (-1 nelle ultime 24 ore), in terapia intensiva ci sono 12 pazienti (dato stabile). Sono 1.517 i guariti nelle ultime 24 ore, portano il totale dall'inizio della pandemia a 1.555.075. il bollettino completo è consultabile a questo link.