In Puglia due decessi e 1936 casi Covid: circa 600 nel Barese, tasso di positività al 19 %

Sono 1.936, a fronte di 10.150 test eseguiti, i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, con un tasso di positività pari al 19,07%. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di lunedì, 18 luglio. Segnalati oggi anche due decessi. Il rapporto positivi/tamponi risulta in netta discesa rispetto a una settimana fa (lunedì 11 luglio era del 27,9%, con 2.933 casi e 10.496 test).

I positivi sono 594 in provincia di Bari, 222 nella Bat, 185 in provincia di Brindisi, 208 nel Foggiano, 425 a Lecce, 247 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 47, per otto la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono oggi complessivamente 92.797 (+ 452 rispetto a ieri), mentre i guariti diventano 1.232.586 (+ 1482).

I ricoveri totali sono pari a 529, due in meno rispetto a ieri, di cui 513 (-1) in area non critica e 16 (-1) in terapia intensiva.

