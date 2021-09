In Puglia 156 nuovi casi Covid e nessun decesso. Salgono i ricoveri nei reparti ordinari (+11)

I dati del bollettino di sabato 18 settembre: 55 i nuovi contagi accertati nel Barese. Il tasso di positività (in discesa) intorno all'1%. Stabili le terapie intensive

Sono 156, a fronte di 15194 test registrati, i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 in Puglia. Sono i dati riportati nel bollettino epidemiologico regionale di sabato, 18 settembre. Il tasso di positività si attesta oggi sull'1,03% (in lieve discesa rispetto all'1,36% registrato una settimana fa sabato 11 settembre).

Il maggior numero di nuovi casi riguarda oggi la provincia di Bari (55). Si segnalano 11 positivi nella Bat, 28 in provincia di Brindisi, 19 in provincia di Foggia, 25 nel Leccese, 18 in provincia di Taranto.

Risulta in lieve calo il numero degli attualmente positivi (oggi sono 3.231, quindici in meno rispetto a ieri). I guariti passano a 257.042 (171 in più rispetto a ieri).

Sul fronte dei ricoveri, resta stabile a 19 il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre si registrano undici nuovi ingressi nei reparti di area non critica (oggi sono 187).

Il bollettino è consultabile a questo link