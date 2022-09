In Puglia 585 casi Covid e nessun decesso: nel Barese 200 positivi

Sono 585 i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 6.657 test. Il tasso di positività, nella giornata di oggi, 18 settembre, si attesta al 8,79 % (più alto rispetto al 7,85 % di una settimana fa, con 580 casi e 7.389 tamponi). Nel bollettino epidemiologico odierno, non sono riportati decessi.

I nuovi positivi sono 200 in provincia di Bari, 23 nella Bat, 52 nel Brindisino, 54 in provincia di Foggia, 156 nel Lecce, 84 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 10, 6 quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono 10.328 (140 in meno rispetto a ieri), mentre i guariti salgono a 1.448.027 (+ 725).

Sono 128 i ricoveri, due in più rispetto a ieri nei reparti ordinari 128 (118 in tutto le persone in area non critica), mentre restano stabili a 10 i pazienti in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è conultabile a questo link