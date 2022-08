Covid, in Puglia circa 1500 casi e cinque decessi. Attuali positivi sotto quota 34mila

Sono 1.539, su 10.846 test giornalieri, i casi Covid segnalati in Puglia nel bollettino di oggi, 19 agosto. Il tasso di positività si attesta al 14,19% (in lieve discesa rispetto al 14,84% di una settimana fa). Riportati oggi anche cinque decessi.

I positivi sono 343 nel Barese, 94 nella Bat, 158 in provincia di Brindisi, 200 nel Foggiano, 460 in provincia di Lecce, 228 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 52, quattro quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono 33.913 (-886), i guariti diventano 1.395.006 (+ 2420). Scendono ancora i ricoveri, oggi complessivamente 337 (dieci in meno rispetto a ieri), di cui 320 (-9) nei reparti ordinari e 17 (-1) in terapia intensiva.

