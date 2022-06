Covid, in Puglia quasi duemila casi e un decesso. Gli attualmente positivi superano quota 24mila

Sono 1.954, a fronte di 10.264 test, i casi in Puglia riportati nel bollettino epidemiologico regionale di domenica, 19 giugno. Il tasso di positività si attesta oggi al 19,04%, confermando la risalita rispetto alla scorsa settimana (domenica 12 giugno era del 12,94%, con 1.131 contagi e 8.738 tamponi). Registrato oggi anche un decesso.

I positivi per provincia sono 571 nel Barese, 235 nella Bat, 178 nel Brindisino, e ancora 338 in provincia di Foggia, 361 nel Leccese, 234 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 31, per altri 6 la provincia è in corso di definizione.

In risalita il numero dei casi attualmente positivi, oggi complessivamente 24.274 (+957), mentre i guariti salgono a 1.129.379 (+996).

I ricoveri totali si attestano a 229 ricoveri totali (tre in più rispetto a ieri): ad aumentare sono i pazienti nei reparti di area non critica, oggi 221, mentre restano stabili a 8 i pazienti in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo linkhttps://www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/-/bollettino-epidemiologico-del-19-giugno-2022