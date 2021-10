In Puglia 127 nuovi casi Covid (su più di 23mila tamponi) e tre vittime. Tasso di positività allo 0,55%

Sono 127 i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di un numero molto elevato di test: sono 23.197 quelli registrati oggi. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di martedì, 19 ottobre. Il tasso di positività si attesta oggi allo 0,55% (in discesa rispetto a una settimana fa: martedì 12 ottobre era pari allo 0,96%, con un numero molto inferiore di tamponi, pari a 12.330 circa).

Nel bollettino odierno sono segnalati anche tre decessi. I nuovi casi sono 11 in provincia di Bari, 28 nella Bat, sette nel Brindisino, 17 nel Foggiano, 25 in provincia di Lecce, 35 in provincia di Taranto. Due casi sono relativi a residenti fuori regione.

In discesa i casi attivi, oggi complessivamente 2101 (22 in meno rispetto a ieri), mentre i guariti salgono a 261.682 (+146). Resta invariato, rispetto a ieri, il numero dei ricoveri: sono 147, di cui 128 nei reparti di area non critica e 19 in terapia intensiva

