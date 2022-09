In Puglia 259 casi Covid e nessun decesso: tasso di positività all'8,4%

Su un totale di 3.075 test registrati, sono 259 i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Nel bollettino di oggi, lunedì 19 settembre, il tasso di positività è pari all'8,42%. Non sono stati registrati decessi.

I positivi sono 85 in provincia di Bari, 22 nella Bat e nel Foggiano, 23 in provincia di Brindisi, 77 nel Leccese, 25 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 3, per due la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono complessivamente 10.397 (+ 69), mentre i guariti diventano 1.448.217 (+ 190). I ricoveri sono complessivamente 129, uno in più rispetto a ieri, di cui 119 in area non critica e 10 in terapia intensiva.



Il bollettino odierno è consultabile a questo link