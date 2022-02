Covid, in Puglia 7.141 positivi e sei decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue il calo di casi attivi, scendono i ricoveri nei reparti ordinari

Sono 7.141 i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 54.777 test registrati. Nel bollettino di mercoledì 2 febbraio, il tasso di positività si attesta al 13,03% (una settimana fa era pari al 13,32%, con 8.759 casi e 65.736 test).

Per quanto riguarda i decessi, nel bollettino odierno ne sono segnalati 37: di questi, viene precisato sei sono riferiti alle ultime 24 ore.

Relativamente alla suddivisione per provincia, i positivi sono 2.155 in provincia di Bari, 651 nella Bat, 628 in provincia di Brindisi, e ancora 1067 nel Foggiano, 1726 in provincia di Lecce, 803 in provincia di Taranto. Altri 71 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per quaranta la provincia è in corso di definizione.

Prosegue il calo degli attualmente positivi, oggi a quota 123.458 (7173 in meno rispetto a ieri), mentre i guariti salgono a 487.317 (con 14.277 guarigioni certificate in un giorno).

In ulteriore discesa anche i ricoveri: oggi sono complessivamente 740 (37 in meno rispetto a ieri), di cui 679 nei reparti ordinari (-36 rispetto a ieri) e 61 in terapia intensiva (-1).

Il bollettino odierno è consultabile a questo link