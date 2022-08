In Puglia 1.526 casi Covid e tre decessi: nel Barese 325 positivi. Calano ancora i ricoveri ordinari

Sono 1.526, su 10.684 test, i casi Covid in Puglia segnalati nel bollettino di oggi, sabato 20 agosto, con un tasso di positività pari al 14,28% (una settimana fa era del 12,8%). Segnalati, nel report odierno, anche tre decessi.

I positivi sono 325 in provincia di Bari, 88 nella Bat, 174 in provincia di Brindisi, 209 nel Foggiano, 429 in provincia di Lecce e 215 a Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 81, mentre per 5 la provincia è in corso di definizione.

Prosegue la discesa degli attuali positivi, oggi complessivamente 32.811 (-1102), mentre i guariti salgono a 1.397.631 (+2625). Calano ancora i ricoveri ordinari, oggi 313 (sette in meno rispetto a ieri), mentre restano stabili a 17 le terapie intensive, per un totale di 330 persone in ospedale.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link