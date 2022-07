Covid, in Puglia altri 6205 casi e cinque decessi: in discesa attualmente positivi e ricoveri

Sono 6.205, su 30.481 test effettuati, i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, per un tasso di positività pari al 20,36%. Sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di mercoledì, 20 luglio. Segnalati oggi anche 5 decessi.

I casi sono 1.923 in provincia di Bari, 528 nella Bat, 602 in provincia di Brindisi, 755 nel Foggiano, 1.258 in provincia di Lecce, 976 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 140, 21 quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

In calo il numero degli attualmente positivi, oggi 80.602 (3039 in meno rispetto a ieri), mentre i guariti diventano 1.260.825 (+9239 rispetto a ieri).

Risultano in discesa anche i ricoveri, oggi complessivamente 496 (undici in meno rispetto a ieri): a scendere sono i pazienti nei reparti ordinari (479), mentre restano stabili a 17 le terapie intensive.

