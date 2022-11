In Puglia 1121 casi Covid e un decesso: tasso di positività al 14,66%

Sono 1.121, su 7.645 test, i casi Covid nelle ultime 24 ore in Puglia. Il tasso di positività, nel bollettino di oggi, doemnica 20 novembre, è pari al 14,66 %. Rilevato anche un decesso.

I positivi sono 314 nella provincia di Bari, 68 nella Bat, 96 nel Brindisino, 118 nel Foggiano, 384 in provincia di Lecce, 119 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regionale sono 16, sei quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono 14.822, mentre i guariti diventano 1.518.189. I ricoveri sono complessivamente 223, di cui 211 in area non critica e 12 in terapia intensiva.

