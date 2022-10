In Puglia 1464 casi Covid e due decessi: gli attualmente positivi risalgono a 15mila

Sono 1.464, a fronte di 9.929 test, i casi Covid nelle ultime 24 ore in Puglia. Il tasso di positività, nel bollettino epidemiologico regionale di oggi, 20 ottobre, si attesta al 14,74%. Segnalati anche due decessi.

I positivi sono 426 in provincia di Bari, 74 nella Bat, 173 nel Brindisino, 143 in provincia di Foggia, 456 nel Leccese, 193 nel Tarantino. Un caso è riferito a residenti fuori regione mentre due casi sono stati riattribuiti.

Il numero di persone attualmente positive nella regione raggiunge quota 15.020. Salgono anche i ricoveri, oggi complessivamente 154, di cui 148 in area non critica e sei in terapia intensiva. I guariti diventano 1.481.904.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link