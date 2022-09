In Puglia 1236 casi Covid e quattro decessi: tasso di positività all'11,3%

1.236 casi Covid su 10.891 test: sono i dati del bollettino epidemiologico regionale di martedì 20 settembre. Il tasso di positività è oggi pari all'11,35% (una settimana fa era dell'11,49%, con 1.173 casi e 10.209 tamponi). Segnalati oggi quattro decessi.

I positivi sono 478 in provincia di Bari, 46 nella Bat, 108 in provincia di Brindisi, 137 nel Foggiano, 298 in provincia di Lecce, 148 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 15, per sei la provincia è in corso di definizione.

Scendono a 10.333 le persone attualmente positive (ieri erano 10.397), mentre i guariti diventano 1.449.513 (ieri erano 1.448.217)

Tre in più rispetto a ieri i ricoveri, complessivamente 132: l'aumento riguarda i pazienti in area non critica, in totale 122, mentre restano stabili a 10 le terapi intensive.

