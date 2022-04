Covid, in Puglia 5860 casi: più di duemila positivi in provincia di Bari. Registrati undici decessi

Sono 5860 i casi di positività al Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 29.069 test eseguiti. Nel bollettino di giovedì 21 aprile il tasso di positività si attesta al 20,15% (anche oggi più alto rispetto al 16,28% di una settimana fa, con 5.197 casi e 31.920 tamponi).

I nuovi positivi sono 2.133 in provincia di Bari, 295 nella Bat, 628 in provincia di Brindisi, 711 nel Foggiano, 1.094 in provincia di Lecce, 907 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 71, per 21 la provincia è in corso di definizione.

Risulta in risalita, rispetto a ieri, il numero degli attualmente positivi, oggi complessivamente 102.444 (+1027). I guariti diventano (+4822).

Invariato rispetto a ieri il numero complessivo dei ricoveri, 626: sale di due unità il numero dei ricoverati in area non critica, che diventano 589, mentre sono 37 i pazienti (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link