Covid, in Puglia 1730 nuovi casi. Registrati otto decessi

Sono 1.730 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 19.508 test. Nel bollettino di oggi 21 febbraio, il tasso di positività si attesta all'8.87% (una settimana fa era dell'8,04%). Segnalati oggi altri otto decessi.

I nuovi casi sono 438 in provincia di Bari, 150 nella Bat, 123 in provincia di Brindisi, 318 nel Foggiano, 554 inprovincia di Lecce, 126 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 16, per cinque la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono oggi complessivamente 86.590 (+otto rispetto a ieri) ì, i guariti salgono a 616.119 (ieri erano 614.405).

Si registra oggi una lieve risalita dei ricoveri, complessivamente 789 (cinque in più rispetto a ieri), di cui 733 (+4) in area non critica e 56 (+1) in terapia intensiva.

