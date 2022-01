In Puglia 8423 casi Covid nelle ultime 24 ore e dodici decessi. In risalita i ricoveri, calano gli attualmente positivi

Sono 8423 in Puglia (su 72066 test) i nuovi casi Covid segnalati nel bollettino di venerdì 21 gennaio. Il tasso di positività si attesta oggi all'11,69% (in calo rispetto a una settimana fa, quando era del 12,93%). Si registrano altri dodici decessi.

Per quanto riguarda la distribuzione dei casi per provincia, sono 2.663 in provincia di Bari, 998 nella Bat, 706 in provincia di Brindisi, 1307 nel Foggiano, 1545 in provincia di Lecce, 1102 nel Tarantino. 45 casi sono riferiti a residenti fuori regipone, per 57 la provincia è in corso di definizione.

Gli attualmente positivi segnano oggi un calo, diventando 133.218 (-265 rispetto a ieri). Sale ancora, in maniera consistente, il numero dei guariti: oggi sono 380.195 (+15204 rispetto a ieri).

Sul fronte dei ricoveri si registra una risalita rispetto a ieri: oggi sono 779 (+25), di 712 (+21) in area non critica e 67 (+4) in terapia intensiva.

