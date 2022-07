In Puglia circa seimila casi Covid e otto decessi. Attualmente positivi sotto quota 80mila, stabili le terapie intensive

Sono 5.993 i casi Covid rilevati nelle ultime 24 in Puglia, a fronte di 23.391 test eseguiti. Nel bollettino di oggi, 21 luglio, il tasso di positività si attesta al 25,62% (ancora in discesa rispetto al 28,46% di una settimana fa, con 8.139 casi e 28.596 tamponi). Segnalati oggi anche otto decessi.

Il maggior numero di casi si registra nel Barese (1.858), sono invece 527 nella Bat, 596 in provincia di Brindisi, 694 nel Foggiano, 1.235 in provincia di Lecce, 920 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 134, per 29 la provincia è in corso di definizione.

Prosegue la discesa degli attualmente positivi, oggi complessivamente 79.464 (-1138), mentre i guariti diventano 1.267.948 (+ 7123).

Lieve risalita dei ricoveri, oggi complessivamente 500 (+4): l'aumento riguarda i pazienti nei reparti ordinari (in totale 483), mentre restano stabili a 17 le persone in terapia intensiva.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link