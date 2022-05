In Puglia 1.632 casi Covid e tre decessi. Gli attualmente positivi sono meno di 44mila

Sono 1.632 i casi Covid in Puglia segnalati nel bollettino di oggi, 21 maggio, a fronte di 13.121 test registrati, con un tasso di positività pari al 12,44 % (in discesa rispetto al 13,72% di una settimana fa, con 2.296 contagi e 16.732 test). Registrati anche tre decessi.

I positivi sono 604 in provincia, 114 nella Bat, 132 in provincia di Brindisi, 196 a Foggia, 328 a Lecce, 229 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regionale sono 19, dieci quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

In costante calo il numero delle persone attualmente positive , oggi 43.853 (- 1015 in meno rispetto a ieri). I guariti salgono a 1.067.925 (+2644).

In discesa anche i ricoveri, che scendono sotto quota 400 e diventano 380 (-21) di cui 359 (-22) nei reparti di area non critica e 21 (+1) in terapia intensiva.



Il bollettino odierno è consultabile a questo link