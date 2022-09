Covid, in Puglia 814 casi (320 nel Barese) e un decesso: scendono i ricoveri

Sono 814, su 8.093 test, i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia. Nel bollettino di oggi, mercoledì 21 settembre, il tasso di positività si attesta al 10,06% (con un netto rialzo rispetto a una settimana fa, quando era del 5,83%, con 709 contagi e 12.164 tamponi). Registrato oggi anche un decesso.

I positivi sono 320 in provincia di Bari, 53 nella Bat, 91 nel Brindisino, 87 in provincia di Foggia, 177 nel Leccese, 68 in provincia di Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 14, 4 quelli per cui la provincia è in corso di definizione.

Le persone attualmente positive sono complessivamente 10.337 (+4), mentre i guariti diventano 1.450.322 (ieri erano 1.449.513). Calo consistente nei ricoveri, oggi complessivamente 118 (-14), di cui 109 (-13) in area non critica e 9 (-1) in terapia intensiva.

In Puglia i reparti dedicati ai pazienti Covid si confermano dunque sempre più vuoti. Gli ultimi dati Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) indicano un tasso di occupazione dei posti letto nei reparti di Medicina al 4% (più basso della media nazionale del 5%), mentre è del 2% quello delle Terapie intensive, in linea con il dato italiano.

