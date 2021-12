In Puglia più di 900 nuovi casi Covid (su oltre 33mila test): nel Barese 375 positivi. Salgono i ricoveri 

Sono 952 i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di un nuovo 'record' di test registrati (oggi sono 33.337). Il tasso di positività, nel bollettino di mercoledì 22 dicembre, si attesta al 2,85% (una settimana fa era del 2,24%, con 598 e 26.603 test). Non si registrano nuovi decessi.

La provincia di bari fa registrare oggi un picco di nuovi casi rispetto ai giorni precedenti: sono 375 quelli riportati nel bollettino. Gli altri positivi sono 48 nella Bat, 153 nel Brindisino, 151 in provincia di Foggia, 124 in provincia di Lecce, 79 nel Tarantino. 16 casi sono riferiti a residenti fuori regione, per altri sei la provincia è in corso di definizione.

Il numero degli attualmente positivi sale a 8.189 (+466), i guariti sono 274.060.

Crescono di otto unità i ricoveri: oggi sono complessivamente 196, di cui 171 (+4) in area non critica e 25 (+4) in terapia intensiva.

