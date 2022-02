In Puglia 5612 casi Covid e altri ventidue decessi: in provincia di Bari più di 1500 positivi. In discesa i ricoveri

Sono 5.612 i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 36.784 test. Nel bollettino epidemiologico regionale di oggi, 22 febbraio, il tasso di positività si attesta al 15,26% (una settimana fa era del 14,76%, con 6.154 casi e 41.692 test). Sono segnalati oggi altre 22 decessi.

I positivi sono 1.545 in provincia di Bari, 445 nella Bat, 513 in provincia di Brindisi, 938 a Foggia, 1419 a Lecce, 699 nel Tarantino. Altri 31 casi sono riferiti a residenti fuori regione, mentre per 22 la provincia è in corso di definizione.

Il numero delle persone attualmente positive registra oggi un calo pari a 1523 unità, attestando a 85.058. I guariti salgono a 623.241 (+7122 rispetto a ieri). In discesa i ricoveri, oggi complessivamente 780 (nove in meno rispetto a ieri), di cui 727 persone in area non critica (-6) e 53 in terapia intensiva (-3).

