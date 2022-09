In Puglia 853 casi Covid e sei decessi. Gli attualmente positivi sono meno di 10mila, in ulteriore calo i ricoveri

Sono 853 i casi Covid nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 9073 test. Il tasso di positività, nel bollettino di giovedì 22 settembre, è al 9,4% (in calo rispetto al 15,4% di una settimana fa). Registrati oggi anche sei decessi.

I positivi sono 304 in provincia di Bari, 42 nella Bat, 74 in provincia di Brindisi, 130 nel Foggiano, 204 in provincia di Lecce, 90 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 8, uno quello per cui la provincia è in corso di definizione.

Calano a 9.068 le persone attualmente positive (-1269 rispetto a ieri), mentre i guariti diventano 1.452.438 (+2116).

I ricoveri scendono complessivamente a 108, dieci in meno rispetto a ieri: scendono a 99 i pazienti in area non critica, mentre restano stabili a nove le terapie intensive.

Il bollettino odierno è consultabile a questo link